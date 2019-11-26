Закон про аудит безпеки автомобільних доріг офіційно опубліковано. Закон має особливий порядок набрання чинності.

В Україні впроваджуватимуть аудит безпеки автомобільних доріг.

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Відповідний Закон № 200-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" було офіційно опубліковано в газеті "Голос України" 16 листопада 2019 року. Закон має особливий порядок набрання чинності: він набуває чинності 16 травня 2020 року, крім абз. 5 пп. 12 п. 2 р. I Закону (йдеться про те, що проведення аудиту безпеки автомобільних доріг є обов'язковим на міжнародних і національних автомобільних дорогах), який набирає чинності щодо міжнародних автомобільних доріг з 1 січня 2021 року та щодо національних - через 2 роки з дня його опублікування.

До набрання чинності зазначеною нормою аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг зможуть проводити особи, які мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, чинний у державах - членах ЄС.

Законом установлено:

передбачити запровадження аудиту безпеки автомобільних доріг (на стадії їх проектування) і перевірки їх безпеки (під час експлуатації);

визначити органи державної влади та їх повноваження, які здійснюють державне управління у сфері безпеки автомобільних доріг;

ввести поняття управління безпекою автомобільних доріг. Воно здійснюватиметься шляхом організації та проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, перевірок їх безпеки, виявлення аварійно небезпечних місць (ділянок) і місць концентрації ДТП і ліквідації їх причин;

окреслити вимоги до підготовки та перевірки компетенції осіб, що здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг.

Закон "Про автомобільні дороги" доповнюється новим терміном "аудит безпеки автомобільних доріг".

Аудит безпеки автомобільних доріг - це незалежне, системне, технічне та детальне оцінювання впливу проектних рішень на безпеку автомобільних доріг.

Він проводитиметься:

на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) - до проведення експертизи проекту при будівництві нової автомобільної дороги;

на стадії підготовки проекту або робочого проекту - до проведення експертизи проектів будівництва автомобільної дороги відповідно до класу наслідків об'єкта аудиту безпеки автомобільних доріг;

на стадії після введення в експлуатацію - протягом одного року з дня введення в експлуатацію.

Замовниками аудиту безпеки доріг визначено орган державної влади, орган місцевого самоврядування, іншу особу, на балансі або у власності якої перебуває автомобільна дорога або її ділянка, або яка виступає замовником будівництва нової автомобільної дороги.

Фінансування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг забезпечуватиме його замовник на умовах, які визначаються договором на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

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Під аудитором безпеки автомобільних доріг запропоновано розуміти фізособу, яка пройшла підтвердження кваліфікації, отримала сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг в органі сертифікації персоналу, акредитованому у відповідній сфері, та включена до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Крім того, до компетенції Кабміну у сфері дорожнього руху належатиме затвердження методики визначення економічних втрат у зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок ДТП.

А до компетенції власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, серед іншого, віднесено виявлення аварійно небезпечних ділянок та місць концентрації ДТП. Такі зміни передбачено до Закону "Про дорожній рух".

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