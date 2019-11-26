Закон об аудите безопасности автомобильных дорог официально опубликован. Закон имеет особый порядок вступления в силу.

В Украине будут внедрять аудит безопасности автомобильных дорог.

Читайте также: Законен ли штраф за "лысые" шины

Соответствующий Закон № 200-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" было официально опубликован в газете "Голос Украины" 16 ноября 2019 года. Закон имеет особый порядок вступления в силу: он вступает в силу 16 мая 2020, кроме абз. 5 пп. 12 п. 2 р. I Закона (речь идет о том, что проведение аудита безопасности автомобильных дорог является обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах), который вступает в силу по международным автомобильным дорогам с 1 января 2021 года и о национальных – через 2 года со дня его опубликования.

До вступления в силу указанной нормой аудит и проверку безопасности автомобильных дорог смогут проводить лица, имеющие сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог, действующий в государствах – членах ЕС.

Законом установлено:

предусмотреть введение аудита безопасности автомобильных дорог (на стадии их проектирования) и проверки их безопасности (при эксплуатации);

определить органы государственной власти и их полномочия, осуществляющих государственное управление в сфере безопасности автомобильных дорог;

ввести понятие управления безопасностью автомобильных дорог. Оно будет осуществляться путем организации и проведения аудита безопасности автомобильных дорог, проверок их безопасности, выявление аварийно опасных мест (участков) и мест концентрации ДТП и ликвидации их причин;

определить требования к подготовке и проверке компетенции лиц, осуществляющих аудит и проверку безопасности автомобильных дорог;

Закон "Об автомобильных дорогах" дополняется новым термином "аудит безопасности автомобильных дорог»;

Аудит безопасности автомобильных дорог – это независимое, системная, техническая и детальная оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог.

Он будет проводиться:

на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) – до проведения экспертизы проекта при строительстве новой автомобильной дороги;

на стадии подготовки проекта или рабочего проекта – до проведения экспертизы проектов строительства автомобильной дороги в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;

на стадии после введения в эксплуатацию – в течение одного года со дня ввода в эксплуатацию.

Заказчиком аудита безопасности дорог определен орган государственной власти, орган местного самоуправления, другое лицо, на балансе или в собственности которой находится автомобильная дорога или ее участок или которая выступает заказчиком строительства новой автомобильной дороги.

Финансирование проведения аудита безопасности автомобильных дорог будет обеспечивать его заказчик на условиях, которые определяются договором на проведение аудита безопасности автомобильных дорог.

Читайте также: Стало известно, когда в Украине появятся электронные водительские права

Под аудитором безопасности автомобильных дорог предложено понимать физлицо, которое прошло подтверждение квалификации, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог в органе сертификации персонала, аккредитованном в соответствующей сфере, и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Кроме того, к компетенции Кабмина в сфере дорожного движения будет принадлежать утверждение методики определения экономических потерь в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате ДТП.

А к компетенции собственников автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов в том числе относится выявление аварийно опасных участков и мест концентрации ДТП. Такие изменения предусмотрены в Законе "О дорожном движении".

Читайте также: Кто будет оплачивать штрафы, зафиксированные камерами фотофиксации и как их избежать​​​​​​​