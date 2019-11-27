Нові автобренди з'являються мало не щодня, особливо в Китаї, але не всім їм судилось стати успішними.

За поки що не підтвердженою офіційно інформацією, марка Lifan в екстренному режимі згортає виробництво і незабаром оголосить про банкрутство.

Також цікаво: Fiat та Peugeot готуються до злиття

Як стало відомо ЗМІ, близьким до першоджерел, один з китайських заводів компанії вже закритий, другий – проданий, а в жовтні китайські дилери не продали й десятка автомобілів.

Минулого місяця компанія встановила антирекорд з продажу, скотившись на останнє місце в рейтингу китайських автовиробників: шість проданих машин. Відомо також, що Lifan припинив виробництво автомобілів на своєму російському заводі, де випускався кросовер Lifan X70. Фірмі пророкують банкрутство, причинами якого називають невисоку якість автомобілів Lifan, падіння продажів і зростаючі витрати.

Також цікаво: Французи мріють про роботу в Peugeot, Citroen та Renault