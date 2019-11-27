FCA та PSA повідомляють співробітникам, що вони підпишуть угоду про злиття.

Fiat Chrysler і PSA Group сказали своїм співробітникам, що в найближчі тижні вони підпишуть угоду, що зобов'язує про злиття.

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У двох окремих повідомленнях по внутрішніх каналах, отриманих європейськими ЗМІ у вівторок, повідомляється, що були створені дев'ять робочих груп, очолювані скарбником групи FCA і глобальним керівником з розвитку бізнесу Девідом Остерманом, а також виконавчим віце-президентом PSA за програмою і стратегії Олів'є Бурже.

FCA і PSA працюють над завершенням злиття, яке призведе до створення четвертого по величині в світі виробника автомобілів.

Голова FCA Джон Елканн минулого тижня заявив, що його не турбує судовий позов General Motors проти FCA в США, і він упевнений, що до кінця цього року він укладе обов'язкову операцію по злиттю з власником Peugeot PSA.

Нагадаємо, що до PSA входять такі бренди як Peugeot, Citröen, Opel та DS. FCA володіє Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth Ferrari, Maserati.

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