FCA и PSA сообщают сотрудникам, что они подпишут соглашение о слиянии.

Fiat Chrysler и PSA Group сказали своим сотрудникам, что в ближайшие недели они подпишут соглашение, обязывающее о слиянии.

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В двух отдельных сообщениях по внутренним каналам, полученных европейскими СМИ во вторник, сообщается, что были созданы девять рабочих групп, возглавляемые казначеем группы FCA и глобальным руководителем по развитию бизнеса Дэвидом Остерманом, а также исполнительным вице-президентом PSA по программе и стратегии Оливье Бурже.

FCA и PSA работают над завершением слияния, которое приведет к созданию четвертого по величине в мире производителя автомобилей.

Глава FCA Джон Элканн на прошлой неделе заявил, что его не беспокоит судебный иск General Motors против FCA в США, и он уверен, что до конца этого года он заключит обязательную сделку по слиянию с владельцем Peugeot PSA.

Напомним, что в PSA входят такие бренды как Peugeot, Citröen, Opel и DS. FCA владеет Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth, Ferrari, Maserati.

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