Кроссовер SsangYong Torres перевели на электротягу. Компания показала фотографии внедорожника Torres EVX.

Компания SsangYong показала электрический кроссовер Torres EVX. Фактически это обычный Torres, но с оригинальным дизайном передней части кузова и другим салоном. К примеру, у Torres EVX двухъярусная оптика, пунктирная полоска ходовых огней и изогнутый широкоформатный дисплей в стиле BMW.

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Мировая премьера электрокара состоится 30 марта на автосалоне в Сеуле. Какую силовую установку получит модель неизвестно, поскольку SsangYong ограничилась публикацией фотографий.

Пока решалось ее будущее, компания SsangYong не теряла времени. В 2022 году дебютировал новый кроссовер Torres с бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDi (170 л.с., 280 Нм), причем сразу было объявлено, что у него будут электрическая версия.

Такая машина готовилась для Европы, а ее премьер запланирована на 30 марта. Правда, посмотреть на электрический Torres EVX (EV-eXtreme) можно уже сейчас: SsangYong опубликовала фотографии машины, но без подробностей.

Первое, что бросается в глаза, – у Torres EVX оригинальный дизайн передней части кузова. Вместо радиаторной решетки с шестью слотами — глухая панель. Оптика двухэтажная, с пунктирной полоской ходовых огней сверху и основными блоками внизу. Все это элементы имиджа Powered by Toughness, разработанного с прицелом на электрокары.

В салоне – широкоформатный кластер из двух дисплеев, как последних BMW, и минимум физических кнопок. У обычного Torres архитектура более традиционная, с раздельными экранами и россыпью переключателей.

Настройки установки не приводятся. Подробная информация, по всей видимости, не публикуется к официальной премьере Torres EVX на автосалоне в Сеуле. В Корее продажи электрокара могут начаться уже в этом году. Затем кроссовер появится в Европе.