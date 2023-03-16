Кросовер SsangYong Torres перевели на електротягу. Компанія показала фотографії позашляховика Torres EVX.

Компанія SsangYong показала електричний кросовер Torres EVX. Фактично це звичайний Torres, але з оригінальним дизайном передньої частини кузова та іншим салоном. Наприклад, у Torres EVX двоярусна оптика, пунктирна смужка ходових вогнів та вигнутий широкоформатний дисплей у стилі BMW.

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Світова прем'єра електрокара відбудеться 30 березня на автосалоні у Сеулі. Яку силову установку отримає модель невідомо, оскільки SsangYong обмежилася лише публікацією фотографій.

Поки вирішувалося її майбутнє, компанія SsangYong не марнувала часу. У 2022 році дебютував новий кросовер Torres з бензиновою «турбочетвіркою» 1.5 T-GDi (170 к.с., 280 Нм), причому одразу було оголошено, що у нього будуть електрична версія.

Таку машину готували для Європи, а її прем'єрку заплановано на 30 березня. Щоправда, подивитись на електричний Torres EVX (EV-eXtreme) можна вже зараз: SsangYong опублікувала знімки машини, але без подробиць.

Перше, що впадає у вічі, — у Torres EVX оригінальний дизайн передньої частини кузова. Замість решітки радіатора із шістьма слотами — глуха панель. Оптика двоповерхова, з пунктирною смужкою ходових вогнів нагорі та основними блоками внизу. Все це елементи іміджу Powered by Toughness, розробленого з прицілом на електрокари.

У салоні — широкоформатний кластер із двох дисплеїв, як останніх BMW, і мінімум фізичних кнопок. У звичайного Torres архітектура традиційніша, з роздільними екранами та розсипом перемикачів.

Параметри установки не наводяться. Детальна інформація, очевидно, не публікується до офіційної прем'єри Torres EVX на автосалоні в Сеулі. У Кореї продажі електрокара можуть розпочатися вже цього року. Потім кросовер з'явиться у Європі.