У него настоящий полный привод, двигатель от Mercedes-Benz, почему же он тогда такой дешевый?

Первое поколение рамного внедорожника SsangYong Rexton производилось в Южной Корее с 2001 по 2017 год. В 2006 году в Rexton был глубокий рестайлинг, поэтому его назвали Rexton 2. Как и у предшественников, его моторная гамма создана на лицензионных моторах Mercedes-Benz.

Однако он очень дешевый – модель 2008 года можно приобрести за 8-10 тысяч долларов. И это за семиместный большой рамный внедорожник! Разберемся, что он предлагает за эти деньги.

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Это настоящий внедорожник, ведь у него есть рама, полный привод в нескольких вариантах. Part Time – самое простое, ручное переключение мостов, с имитацией блокировки межосевого дифференциала и пониженным рядом передач.

Также на "Рекстоне" может быть два типа задней подвески – неразрезной мост или независимая многорычажная (в этом случае постоянный полный привод 60:40).

Также существует Torgue on Demand (TOD) – то есть автоматическое подключение полного привода. Интересно, что этот повод доделывают самостоятельно, чтобы управлять им вручную и чтобы он не перегревался. Тогда можно вручную делать автомобиль задне- или полноприводным.

Под капотом этого внедорожника – 2,7-литровый лицензированный "Мерседесовский" дизель мощностью 165 или 187 л.с. Его нужно вовремя обслуживать, тогда он будет служить долго.

Рамная конструкция дает свои нюансы в управлении. Он не любит резких маневров, руль от упора до упора имеет аж четыре оборота. Кроме того, подвеска кажется довольно жесткой. Зато на бездорожье можно заехать в такие "дебри", куда заедет только трактор.

Больше о SsangYong Rexton II – в видео: