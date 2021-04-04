У нього справжній повний привод, двигун від Mercedes-Benz, чому ж він тоді такий дешевий?

Перше покоління рамного позашляховика SsangYong Rexton вироблялось в Південній Кореї з 2001 по 2017 рік. В 2006 році у Rexton був глибокий рестайлінг, тому його назвали Rexton 2. Як і у попередників, його моторна гама створена на ліцензійних моторах Mercedes-Benz.

Натомість він дуже дешевий – модель 2008 року можна придбати за 8-10 тисяч доларів. І це за семимісний великий рамний позашляховик! Розберемося, що він пропонує за ці гроші.

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Це справжній позашляховик, адже у нього є рама, повний привід у кількох варіантах. Part Time - найпростіший, ручне перемикання мостів, з імітацією блокування міжосьового диференціалу та пониженим рядом передач.

Також на "Рекстоні" може бути два типу задньої підвіски – нерозрізний міст чи незалежна багатоважільна (в цьому випадку постійний повний привід 60:40).

Також існує (TOD) Torgue on Demand – тобто автоматичне підключення повного приводу. Цікаво, що цей привід доробляють самостійно, щоб керувати ним вручну та щоб він не перегрівався. Тоді можна вручну робити автомобіль задньо- чи повнопривідним.

Під капотом цього позашляховика – 2,7-літровий ліцензований "Мерседесівський" дизель потужністю 165 чи 187 к.с. Його потрібно вчасно обслуговувати, тоді він служитиме довго.

Рамна конструкція дає свої нюанси в керуванні. Він не любить різких маневрів, кермо від упору до упору має аж чотири оберти. Окрім того, підвіска здається досить жорсткою. Натомість на бездоріжжі можна заїхати в такі "дебрі", куди заїде лише трактор.

Більше про SsangYong Rexton II – у відео: