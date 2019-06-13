Очередной рестайлинг компактного кроссовера SsangYong Tivoli наиболее заметен в салоне.

Корейский кроссовер SsangYong Tivoli получил очередные усовершенствования. Если снаружи рестайлинг можно заметить лишь при новых бамперах и форме фонарей, то внутри бюджетный кроссовер поражает аж двумя полноцветными экранами. Панель приборов теперь – это 9-дюймовый экран, на котором может быть отражена вся информация, необходимая водителю. А пассажиры смогут наслаждаться 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, размещенной на центральной консоли.

Напомним, что Кіа показала концепт с 21 экраном внутри.