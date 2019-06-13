Черговий рестайлінг компактного кросовера SsangYong Tivoli найбіль помітний в салоні.

Корейський кросовер SsangYong Tivoli отримав чергові вдосконанлення. Якщо зовні рестайлінг можна помітити лише за новими бамперами та формою ліхтарів, то всередині бюджетний кросовер вражає аж двома повноколірними екранами. Панель приладів тепер – це 9-дюймовий екран, на якому може бути відображен все інформація, що необхідна водію. А пасажири зможуть насолоджуватись 10,25-дюймовим дисплеєм мультимедійної системи, розміщеної на центральній консолі.

Нагадаємо, що Кіа показала концепт з 21 екраном всередині.