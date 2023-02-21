В ходе визита президента США Байдена было объявлено о предоставлении очередной партии военной помощи, среди которой – специальные БМП М7 Bradley BFIST, которые предназначены для ведения дальнобойного высокоточного огня.

Пакет помощи США содержит вооружение в 0,5 млрд долларов. Точного списка от официальных представителей пока нет, однако этот список опубликовали некоторые журналисты. Согласно одному источнику, пакет состоит из боеприпасов, БМП Bradley, радаров воздушного осмотра и ПТРК Javelin.

В другом варианте речь идет о дополнительных четырех Bradley в версии Fire Support Team, четырех РЛС, 2000 противотанковых ракет, боеприпасах калибра 120- и 155-мм, ракетах для HIMARS.

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БМП Bradley Fire Support Team Vehicle, указанный в этом списке, имеет отдельный индекс М7 и сокращенное название BFIST. Это не совсем боевая машина пехоты, а машина наведения высокоточного вооружения и разведки. Более того, это довольно редкая версия даже для армии США – всего их было выпущено только 55 единиц.

М7 Bradley BFIST была создана в 90-е годы на базе M2A2 Bradley ODS и имеет целый ряд особенностей. В частности, на ней нет ПТРК TOW, а вместо нее установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей, которая позволяет работать на расстоянии в 20 км. Конечно, это инструментальная дальность, потому что прямая видимость на местности чаще бывает меньше.

Также машина снабжена системой позиционирования на основе спутниковой навигации и инерциальной системы. Вместе с лазерным дальномером это позволяет максимально точно определять координаты цели и передавать их для впечатления артиллерией. М7 Bradley BFIST может также подсвечивать цели для ударов боеприпасами с лазерной системой наведения.

То есть главная задача этой машины – наведение артиллерии в боевых порядках, а не транспортировка бойцов и их огневая поддержка.

Экипаж M7 BFIST – 4 человека, включая командира, наводчика, водителя и наблюдателя. Машина имеет 25-мм пушку Bushmaster, которая может поражать цели осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Также имеется пулемет калибра 7,62 мм. Передняя броня M7 Bradley выдерживает попадание 30 мм бронебойных боеприпасов. Корпус защищен от огня крупнокалиберных пулеметов калибра 14,5 мм. Также на машине может быть установлена дополнительная динамическая защита. M7 имеет такую же мобильность, живучесть и характеристики на поле боя, как и БМП M2A2 Bradley.

Возможности, заложенные в М7 Bradley BFIST, были воплощены в более современной версии БМП M3A3 Bradley, имеющих аналогичные возможности "в базе". В то же время Украине передается именно M2A2 Bradley ODS без командирской панорамы, поэтому передача BFIST имеет большое значение.