В ході візиту президента США Байдена було оголошено про надання чергової партії військової допомоги, серед якої - спеціальні БМП М7 Bradley BFIST, які призначені для ведення далекобійного високоточного вогню.
Пакет допомоги США містить озброєння на 0,5 млрд доларів. Точного переліку від офіційних представників нема, однак цей список опублікували деякі журналісти. Згідно з одним джерелом, пакет складається з боєприпасів, БМП Bradley, радарів повітряного огляду та ПТРК Javelin.
В Іншому варіанті мова йде про додаткові чотири Bradley у версії Fire Support Team, чотири РЛС, 2000 протитанкових ракет, боєприпаси калібру 120- та 155-мм, ракети для HIMARS.
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БМП Bradley Fire Support Team Vehicle, зазначений у цьому списку, має окремий індекс М7 та скорочену назву BFIST. Це не зовсім бойова машина піхоти, а машина наведення високоточного озброєння та розвідки. Щобільше, це доволі рідкісна версія навіть для армії США – всього їх було випущено лише 55 одиниць.
М7 Bradley BFIST була створена у 90-х роках на базі M2A2 Bradley ODS і має цілий ряд особливостей. Зокрема на ній немає ПТРК TOW, а замість неї встановлено лазерний дальномір-підсвітлювач та система виявлення цілей, яка дозволяє працювати на відстані у 20 км. Звичайно, це інструментальна дальність, бо пряма видимість на місцевості частіше буває меншою.
Також машина оснащена системою позиціювання на основі супутникової навігації та інерціальної системи. Разом з лазерним далекоміром це дозволяє максимально точно визначати координаті цілі та передавати їх для враження артилерією. М7 Bradley BFIST також може підсвічувати цілі для ударів боєприпасами з лазерною системою наведення.
Тобто головне завдання цієї машини – наведення артилерії у бойових порядках, а не транспортування бійців та їх вогнева підтримка.
Екіпаж M7 BFIST – 4 особи, включаючи командира, навідника, водія та спостерігача. Машина має 25-мм гармату Bushmaster, яка може уражати цілі осколково-фугасними та бронебійними снарядами. Також є кулемет калібру 7,62 мм. Передня броня M7 Bradley витримує влучання 30-мм бронебійних боєприпасів. Корпус захищений від вогню великокаліберних кулеметів калібру 14,5 мм. Також на машині може бути встановлений додатковий динамічний захист. M7 має таку саму мобільність, живучість і характеристики на полі бою, як і БМП M2A2 Bradley.
Можливості, закладені у М7 Bradley BFIST, були втілені у більш сучасній версії БМП M3A3 Bradley, які мають аналогічні можливості "у базі". Водночас Україні передається саме M2A2 Bradley ODS без командирської панорами, тому передача BFIST має доволі велике значення.