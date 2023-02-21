В ході візиту президента США Байдена було оголошено про надання чергової партії військової допомоги, серед якої - спеціальні БМП М7 ​Bradley ​BFIST, які призначені для ведення далекобійного високоточного вогню.

Пакет допомоги США містить озброєння на 0,5 млрд доларів. Точного переліку від офіційних представників нема, однак цей список опублікували деякі журналісти. Згідно з одним джерелом, пакет складається з боєприпасів, БМП Bradley, радарів повітряного огляду та ПТРК Javelin.

В Іншому варіанті мова йде про додаткові чотири Bradley у версії Fire Support Team, чотири РЛС, 2000 протитанкових ракет, боєприпаси калібру 120- та 155-мм, ракети для HIMARS.

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БМП Bradley Fire Support Team Vehicle, зазначений у цьому списку, має окремий індекс М7 та скорочену назву BFIST. Це не зовсім бойова машина піхоти, а машина наведення високоточного озброєння та розвідки. Щобільше, це доволі рідкісна версія навіть для армії США – всього їх було випущено лише 55 одиниць.

М7 Bradley BFIST була створена у 90-х роках на базі M2A2 Bradley ODS і має цілий ряд особливостей. Зокрема на ній немає ПТРК TOW, а замість неї встановлено лазерний дальномір-підсвітлювач та система виявлення цілей, яка дозволяє працювати на відстані у 20 км. Звичайно, це інструментальна дальність, бо пряма видимість на місцевості частіше буває меншою.

Також машина оснащена системою позиціювання на основі супутникової навігації та інерціальної системи. Разом з лазерним далекоміром це дозволяє максимально точно визначати координаті цілі та передавати їх для враження артилерією. М7 Bradley BFIST також може підсвічувати цілі для ударів боєприпасами з лазерною системою наведення.

Тобто головне завдання цієї машини – наведення артилерії у бойових порядках, а не транспортування бійців та їх вогнева підтримка.

Екіпаж M7 BFIST – 4 особи, включаючи командира, навідника, водія та спостерігача. Машина має 25-мм гармату Bushmaster, яка може уражати цілі осколково-фугасними та бронебійними снарядами. Також є кулемет калібру 7,62 мм. Передня броня M7 Bradley витримує влучання 30-мм бронебійних боєприпасів. Корпус захищений від вогню великокаліберних кулеметів калібру 14,5 мм. Також на машині може бути встановлений додатковий динамічний захист. M7 має таку саму мобільність, живучість і характеристики на полі бою, як і БМП M2A2 Bradley.

Можливості, закладені у М7 Bradley BFIST, були втілені у більш сучасній версії БМП M3A3 Bradley, які мають аналогічні можливості "у базі". Водночас Україні передається саме M2A2 Bradley ODS без командирської панорами, тому передача BFIST має доволі велике значення.