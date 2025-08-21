США снизили тарифы на автомобили из Евросоюза

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародовала свою позицию относительно совместного заявления ЕС и США, которая разъясняет недавно заключенное торговое соглашение между двумя сторонами.

В частности, ACEA обнадеживает подтверждение того, что Соединенные Штаты снизят свои тарифы на импорт автомобилей из ЕС с 27,5% до 15%.

Кстати ЕС проголосовал за повышение тарифов на электромобили из Китая

"Это подтверждение является положительным шагом, который обеспечивает большую уверенность для нашей отрасли", – заявила Сигрид де Врис, генеральный директор ACEA. "Сейчас крайне важно, чтобы Комиссия немедленно приступила к выполнению обязательств ЕС, смягчая влияние тарифов, которые уже стоят автопроизводителям миллионов евро ежедневно".

В то же время, некоторые технические детали соглашения остаются невыясненными. ACEA тщательно изучит их, как только они станут доступными, чтобы убедиться, что соглашение принесет ожидаемые преимущества европейскому автомобильному сектору.