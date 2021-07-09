Разъяренная супруга вогнала BMW 3 Серии в Ferrari GTC4Lusso и Porsche 918 Spyder, которые стояли на подземном паркинге, а последний срикошетил в Mercedes-Benz E-Class.

Инцидент произошел 4 июля в Китае. Жена и муж поссорились, во время движения по подземному паркингу. Местные СМИ сообщают, что жена, которая была за рулем машины, решила выпустить пар, разбив свою машину.

Смотрите также: Автомобиль сбросили с высоты в три километра ради эксперимента: видео

Перед тем, как столкнуться с Ferrari, седан 3-й Серии также протаранил ряд других транспортных средств и столбов, получив повреждение задней части.

Изображения с места происшествия показывают, что боковая дверь и задняя панель GTC4lusso сильно скомканы после столкновения. Кроме того, одно из колес Ferrari, похоже, также понесло некоторые убытки. От удара Ferrari столкнулась с Porsche 918 Spyder и этот спорткар будет самым дорогим в ремонте. Передняя часть 918 была вдавленная в бетонный столб и гибридный суперкар, скорее всего, потребует замены передней части. Считается также, что мотоцикл BMW R18, припаркованный позади Porsche, также был сбит, а рядом с ним был Mercedes-Benz E-Class, который тоже получил несколько царапин.

Фото: дорогая авария на дорогом паркинге в Китае/ Carscoops