Розлючена дружина увігнала BMW 3 Серії у Ferrari GTC4Lusso та Porsche 918 Spyder, що стояли на підземному паркінгу, а останній зрикошетив у Mercedes-Benz E-Class.

Інцидент трапився 4 липня у Китаї. Дружина та чоловік посварилися, під час руху підземним паркінгом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що дружина, яка була за кермом машини, вирішила випустити пару, розбивши свою машину.

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Перед тим, як зіткнутись із Ferrari, седан 3-ї Серії також протаранив низку інших транспортних засобів та стовпів, отримавши пошкодження задньої частини.

Зображення з місця події показують, що бокові двері та задня панель GTC4lusso сильно зім'яті після зіткнення. Крім того, одне з коліс Ferrari, схоже, також зазнало певних збитків. Від удару Ferrari зіштовхнулась із Porsche 918 Spyder і цей спорткар буде найдорожчим у ремонті. Передня частина 918 була вдавлена ​​в бетонний стовп і гібридний суперкар, швидше за все, потребуватиме заміни передньої частини. Вважається також, що мотоцикл BMW R18, припаркований позаду Porsche, також був збитий, а поруч із ним був Mercedes-Benz E-Class, який теж отримав кілька подряпин.

Фото: дорога аварія на дорогому паркінгу в Китаї / Carscoops