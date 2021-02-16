Новинку покажут во вторник, 23-го февраля 2021 года в 15:00 по киевскому времени.

Цифровую мировую премьеру C-класса можно будет смотреть в прямом эфире по ссылке, после чего ее запись станет доступна по запросу. Девиз новинки: "Выведи свою зону комфорта на новый уровень".

Судя по фото, модель выйдет одновременно в кузове седан и универсал

Вместе с новым C-классом Mercedes-Benz вступает в еще более экономичный мир. В нем цифровая составляющая играет еще более значимую роль, создавая автомобиль, который сочетает в себе спортивность и комфорт вместе с такими качествами, как экономичность, эмоциональность и интеллектуальность – это и есть современная роскошь.

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C-Класс от Mercedes-Benz – это первый представитель модельного ряда штутгартского автопроизводителя, новое поколение которого будет полностью электрифицированным. Еще одна ключевая особенность нового С-класса – появление в нем, после дебюта в S-классе, системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения. Таким образом, его салон становится еще более цифровым и интеллектуальным.