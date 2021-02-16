Новинку покажуть у вівторок, 23-го лютого 2021 року о 15:00 за київським часом.

Цифрову світову прем'єру C-Класу можна буде дивитись в прямому ефірі за посиланням, після чого її запис стане доступний за запитом. Девіз новинки: "Виведи свою зону комфорту на новий рівень".

Судячи з фото, модель вийде одночасно у кузові седан та універсал

Разом з новим C-Класом Mercedes-Benz вступає у ще більш економічний та світ. У ньому цифрова складова відіграє ще більш значиму роль, створюючи автомобіль, який поєднує в собі спортивність і комфорт разом з такими якостями, як економічність, емоційність та інтелектуальність – це і є сучасна розкіш.

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C-Клас від Mercedes-Benz - це перший представник модельного ряду штутгартського автовиробника, нове покоління якого буде повністю електрифікованим. Ще одна ключова особливість нового С-Класу – поява в ньому, після дебюту в S-Класі, системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience) другого покоління. Таким чином, його салон стає ще більш цифровим і інтелектуальним.