Новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств начнут действовать с 22 августа 2019 года. Такая информация появилась на официальном сайте ДФС.

Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введение в действие норм относительно усиления административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

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Такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 года №2725-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах". Согласно этого Закона в пунктах 92 и 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" цифры "180" заменено на "270".

Следовательно владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа составит 85 тыс. грн., свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования ТС – 170 тыс. грн или конфискация.

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Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.