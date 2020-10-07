2020 год запомнится большинству людей в мире лихими событиями, но работникам китайской корпорации Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation он принес и кое-что приятное.

В 2004 году ведущая телешоу Опра устроила настоящую феерию в зале съемочной студии, сказав фразу, ставшую знаменитой: “Вы получаете машину! Вы получаете машину! Все получают машину!” абсолютно всем зрителям в аудитории подарили по новенькому Pontiac G6. По неофициальным данным, Pontiac потратил на этот рекламный ход около 10 миллионов долларов. На этот раз речь идет о Китае, где картина повторяется, но в поразительно большем масштабе.

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Компания Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation пятый год подряд наращивает показатели прибылей и решила отметить это подарками для своих сотрудников. За 4116 кроссоверов и седанов компания заплатила 74 миллиона долларов. Более того, компания также взяла на себя все расходы на регистрацию автомобилей и пятилетнюю страховку.

Фото: подарочный автопарк / Autoevolution

Выдача автомобилей проходила поэтапно, последняя состоялась 1 октября. Компания собрала сотрудников на большом поле, где им представили их новые авто, все в очереди и готовы к работе. Обозначенное количество автомобилей включает 2993 кроссовера Jiangling Ford Territory и 1183 седана FAW-Volkswagen Magotan.