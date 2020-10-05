В General Motors внимательно ознакомились с китайским электрокаром и пришли к выводу, что он не нарушает ни один из технических патентов, не несет логотипов Chevrolet или иной фирменной символики. Поэтому, фактически, он слишком похож на оригинальный винтажный "Корвет", но "все права защищены".

Электрические купе и родстер Songsan SS Dolphin, представленные на автосалоне в Пекине, имеют похожи на Corvette C1 элементы дизайна, но другие пропорции и габариты, а также совершенно другой силовой агрегат, что уберегло китайского производителя от судебных исков.

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Портал Carscoops получил ответ от представителя GM, о реакции концерна на "китайский клон Corvette", поскольку Songsan не имеет никакой лицензии от Chevy для своего SS Dolphin. Однако Кевин Келли, старший менеджер по коммуникациям Chevrolet, пояснил, что Songsan не использовал торговых марок, названий и логотипов, имея в виду, что в китайском авто нет ничего, что нарушало бы права торговой марки Chevrolet. Он также отметил, что "конструкция не идентична C1".

Фото: Songsan SS Dolphin / Carscoops

SS Dolphin – не единственный автомобиль от Songsan на автосалоне в Пекине. Также марка продемонстрировала минивэн, который очень похож на Volkswagen Transporter T1.