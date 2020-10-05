Согласно законодательству ЕС, производители автомобилей, которые продают машины в Европе, должны уменьшить средний уровень выбросов СО2 в своем парке до 95 г/км или рискуют получить огромные штрафы. В то же время, за электрокары и гибриды они получают квоты, которые можно использовать для улучшения показателей на своих авто с традиционными ДВС, или же продать другим компаниям.

У шведской компании Volvo дела в Европе идут настолько хорошо, что она готова продавать излишки своих экологических квот. Volvo заявила, что почти каждая третья машина, которую она продала в Европе в этом году, была гибридом, вместе с небольшим количеством электромобилей под марками Volvo и Polestar.

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Правила нормативов ЕС позволяют автопроизводителям получать кредиты на CO2, когда они продают полностью электрические или гибридные транспортные средства, которые затем могут быть использованы или для того, чтобы помочь себе достичь показателей новых лимитов CO2, или продать их другим автопроизводителям. Например Fiat Chrysler будет придерживаться норм ЕС после приобретения кредитов в Tesla, тогда как Volkswagen подписал соглашение с MG, после задержек в собственном графике запуска электромобилей, воспользовавшись высоким спросом на электрический внедорожник ZS.

"Мы в хорошем положении. Мы точно не будем платить штрафы. На самом деле, мы можем поддержать наших конкурентов, если они этого хотят”, – сказала финансовый директор Volvo Cars Карла де Гейзелер. Финдиректор Volvo также добавила, что пока компания не ведет переговоров ни с одним автобрендом.

Фото: Polestar 2 / Polestar