Згідно із законодавством ЄС, виробники автомобілів, які продають машини в Європі, повинні зменшити середній рівень викидів СО2 у своєму парку до 95 г/км або ризикують отримати величезні штрафи. Водночас, за електрокари та гібриди вони отримують квоти, які можна використати для покращення показників на своїх авто з традиційними ДВЗ, або ж продати іншим компаніям.

У шведської компанії Volvo справи у Європі йдуть настільки добре, що вона готова продавати надлишки своїх екологічних квот. Volvo заявила, що майже кожна третя машина, яку вона продала в Європі цього року, була гібридом, разом із невеликою кількістю електромобілів під марками Volvo і Polestar.

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Правила нормативів ЄС дозволяють автовиробникам отримувати кредити на CO2, коли вони продають повністю електричні або гібридні транспортні засоби, які потім можуть бути використані або для того, щоб допомогти собі досягти показників нових лімітів CO2, або продати їх іншим автовиробникам. Наприклад Fiat Chrysler дотримуватиметься норм ЄС після придбання кредитів у Tesla, тоді як Volkswagen підписав угоду з MG, після затримок у власному графіку запуску електромобілів, скориставшись високим попитом на електричний позашляховик ZS.

“Ми в хорошому становищі. Ми точно не будемо платити штрафи. Насправді, ми можемо підтримати наших конкурентів, якщо вони цього хочуть”, – сказала фінансовий директор Volvo Cars Карла де Гейзелер. Фіндиректор Volvo також додала, що наразі компанія не веде переговорів з жодним автобрендом.

Фото: Polestar 2 / Polestar