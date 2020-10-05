У General Motors уважно ознайомились з китайським електрокаром і дійшли висновку, що він не порушує жоден з технічних патентів, не несе логотипів Chevrolet чи іншою фірмової символіки. Тож, фактично, він просто дуже схожий на оригінальний вінтажний "Корвет", але "всі права захищено".

Електричні купе та родстер Songsan SS Dolphin, представлені на автосалоні в Пекіні, мають схожі на Corvette C1 елементи дизайну, але інші пропорції та габарити, а також зовсім інший силовий агрегат, що вберегло китайського виробника від судових позовів.

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Портал Carscoops отримав відповідь від представника GM, про реакцію концерну на “китайський клон Corvette”, оскільки Songsan не має жодної ліцензії від Chevy для свого SS Dolphin. Однак Кевін Келлі, старший менеджер з комунікацій Chevrolet, пояснив, що Songsan не використовував торговельних марок, назв та логотипів, маючи на увазі, що в китайському авто немає нічого, що порушувало б права торгівельної марки Chevrolet. Він також зазначив, що “конструкція не ідентична C1”.

Фото: Songsan SS Dolphin / Carscoops

SS Dolphin – не єдиний автомобіль від Songsan на автосалоні в Пекіні. Також марка продемонструвала мінівен, який дуже схожий на Volkswagen Transporter T1.