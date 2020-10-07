2020 рік запам'ятається більшості людей у світі лихими подіями, але працівникам китайської корпорації Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation він приніс і дещо приємне.

У 2004 році ведуча телешоу Опра влаштувала справжню феєрію у залі знімальної студії, сказавши фразу, що стала знаменитою: “Ви отримуєте машину! ВИ отримуєте машину! Всі отримують машину!” – абсолютно усім глядачам в аудиторії подарували по новенькому Pontiac G6. За неофіційними данними, Pontiac витратив на цей рекламний хід близько 10 мільйонів доларів. Цього разу мова йде про Китай, де картина повторюється, але у вражаюче більшому масштабі.

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Компанія Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation п’ятий рік поспіль нарощує показники прибутків і вирішила відзначити це подарунками для своїх співробітників. За 4116 кросоверів та седанів компанія заплатила 74 мільйони доларів. Більше того, компанія також узяла на себе усі видатки на реєстрацію автомобілів та п’ятирічну страховку.

Фото: подарунковий автопарк / Autoevolution

Видача автомобілів проходила поетапно, остання відбулась 1 жовтня. Компанія зібрала співробітників на великому полі, де їм представили їх нові авто, всі в черзі та готові до роботи. Означена кількість автомобілів включає 2993 кросовера Jiangling Ford Territory та 1183 седана FAW-Volkswagen Magotan.