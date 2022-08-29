Citroen C5 Aircross появится в украинских салонах осенью этого года, уже известны цены.

Существенно обновленный Citroen C5 Aircross получил новую внешность и много технических инноваций. В Украине он будет предлагаться в двух комплектациях – Feel Pack и Shine Pack.

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В комплектации FEEL PACK уже установлены круиз-контроль с ограничителем скорости, система удержания в полосе движения и система распознавания дорожных знаков и скорости. В городе незаменимыми функциями является система предупреждения о столкновении и экстренного торможения “Active Safety Brake”, система автоматического включения стеклоочистителей и дневного света фар, камера заднего вида или же Hill Start Assist – система помощи при трогании на подъеме.

Также среди стандартного оборудования – подвеска с прогрессивной гидравлической системой поглощения колебаний Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC), подогрев передних сидений, система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access, обогрев нижней части лобового стекла, передние светодиодные фонари главного света LED Vision с интегрированными дневными ходовыми LED огнями. Сиденья Advanced Comfort 2-го поколения отделаны тканью темно-серого цвета.

В интерьере – цифровой кластер панели приборов 12.3 “с возможностью индивидуальной настройки и сенсорный экран диагональю 8” с Android Auto и Apple Car Play.

Цена CITROËN C5 Aircross в комплектации FEEL PACK с дизельным 1.5 BlueHDi 130 S&S и автоматической 8-ступенчатой коробкой стартует от 1 175 700 грн;

Цена CITROËN C5 Aircross в комплектации FEEL PACK с 2-литровым BlueHDi 180 S&S АКПП-8 начинается от 1 234 300 грн.

Высшая комплектация SHINE PACK, которая дополнительно отличается следующим: пакет "Безопасность-1" с активным круиз-контролем с функцией Stop&Go, задние и передние датчики парковки, камеры кругового обзора на 3600, лобовое стекло с дополнительным ламинированием для улучшения шумоизоляции, сенсорный 10-дюймовый дисплей с поддержкой Android Auto и Apple Car Play. Салон отделан кожей черного цвета в комбинации с темной тканью.

Цена CITROËN C5 Aircross в максимальной комплектации SHINE PACK с дизельным двигателем 2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 стартует от 1 321 300 грн;

А цена плагин-гибридной версии CITROËN C5 Aircross в топовой комплектации SHINE PACK от 1 847 900 грн.

В качестве дополнительных опций для Нового CITROËN C5 Aircross доступны: дверь багажного отделения с электроприводом, наружные зеркала заднего вида с функцией автоскладывания, двухпанельная панорамная крыша со сдвижной панелью, отделка салона перфорированной премиум-кожей Paloma черного цвета с 8 зонным массажем для водителя и переднего пассажира, беспроводная зарядка для мобильных телефонов. Каждый клиент имеет возможность создать собственную версию CITROËN C5 Aircross в фирменном конфигураторе модели.