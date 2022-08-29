Citroen C5 Aircross з'явиться в українських салонах восени цього року, вже відомі ціни.

Суттєво оновлений Citroen C5 Aircross отримав нову зовнішність та багато технічних інновацій. В Україні він буде пропонуватись в двох комплектаціях – Feel Pack та Shine Pack.

Варто прочитати що нового у Citroen C5 Aircross

В комплектації FEEL PACK вже встановлені круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система утримання в полосі руху та система розпізнавання дорожніх знаків та швидкості. У місті незамінними функціями є система попередження про зіткнення та екстреного гальмування "Active Safety Brake", система автоматичного включення склоочисників та денного світла фар, камера заднього виду або ж Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі.

Також серед стандартного обладнання – підвіска з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC), підігрів передніх сидінь, система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access, обігрів нижньої частини лобового скла, передні світлодіодні ліхтарі головного світла LED Vision з інтегрованими денними ходовими LED вогнями. Сидіння Advanced Comfort 2-го покоління оздоблені тканиною темно-сірого кольору.

В інтер’єрі – цифровий кластер панелі приладів 12.3" з можливістю індивідуального налаштування та сенсорний екран діагоналлю 8" з Android Auto та Apple Car Play.

Ціна CITROËN C5 Aircross в комплектації FEEL PACK з дизельним 1.5 BlueHDi 130 S&S та автоматичною 8-ступеневою коробкою стартує з 1 175 700 грн;

Ціна CITROËN C5 Aircross в комплектації FEEL PACK з 2-літровим BlueHDi 180 S&S АКПП-8 починається з 1 234 300 грн.

Вища комплектація SHINE PACK, яка додатково відрізняється наступним: пакет "Безпека-1" з активним круїз-контролем з функцією Stop&Go, задні та передні датчики паркування, камери кругового огляду на 3600, лобове скло з додатковим ламінуванням для покращення шумоізоляції, сенсорний 10-дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple Car Play. Салон оздоблений шкірою чорного кольору в комбінації з темною тканиною.

Ціна CITROËN C5 Aircross в максимальній комплектації SHINE PACK з дизельним двигуном 2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 стартує з 1 321 300 грн;

А ціна плагін-гібридної версії CITROËN C5 Aircross в топовій комплектації SHINE PACK від 1 847 900 грн.

В якості додаткових опцій для Нового CITROËN C5 Aircross доступні: двері багажного відділення з електроприводом, зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання, двопанельний панорамний дах зі зсувною панеллю, оздоблення салону перфорованою преміум-шкірою Paloma чорного кольору з 8 зонним масажем для водія та переднього пасажира, бездротова зарядка для мобільних телефонів. Кожен клієнт має змогу створити власну версію CITROËN C5 Aircross у фірмовому конфігураторі моделі.