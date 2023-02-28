Новинка дебютирует в двух комплектациях: Allure Pack и GT.

Официальный импортер Peugeot объявил цену на обновленный 408 и открыл предварительные заказы.

В Украину новинка приедет с бензиновым двигателем 1.6 PureTech мощностью 215 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. Этот силовой агрегат позволяет разогнать автомобиль с 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч.

Также интересно более подробно о Peugeot 408

В украинских автосалонах будут представлены две комплектации – Allure Pack и GT.

Allure Pack имеет системы ABS и ESP, пакет Drive Assist, светодиодные фары с адаптивным дальним светом, передние и задние датчики парковки и камеру заднего вида с омывателем. В салоне – два 10-дюймовых экрана (панель приборов и мультимедиа), двухзонный климат контроль, мультифункциональный руль с подогревом, а сам салон украшен прочной темной тканью с кожаными вставками. Завершает общий учет автомобиля легкосплавные диски диаметром 18-дюймов Detroit и фирменный стандартный голубой цвет, что подчеркивается тонировкой заднего стекла и задней двери.

Цена Peugeot 408 в комплектации Allure Pack стартует с 1208800 грн.

Топовая комплектация GT имеет расширенный пакет «Drive Assist+» (система удержания выбранной позиции в полосе движения, камера заднего вида), матричные фары, способные вырезать встречный транспорт, чтобы не ослеплять водителей. В салоне – отделка Alcantara с элементами темной кожи, цифровой экран приборной панели с 3D эффектом, сиденья с сертификацией AGR, с электрорегулировкой, подогревом и 8-зонным массажем.

Цена Peugeot 408 в комплектации GT начинается с отметки 1362300 грн.

Среди дополнительного оборудования – аудиосистема FOCAL® Premium Hi-Fi, ассистент ночного видения Night Vision, салон в премиальной коже Nappa темно-синего и черного цветов, а также панорамный люк.