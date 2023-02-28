Новинка дебютує в двох комплектаціях: Allure Pack та GT.

Офіційний імпортер Peugeot оголосив ціну на оновлений 408 та відкрив попередні замовлення.

В Україну новинка приїде з бензиновим двигуном 1.6 PureTech потужністю 215 кінських сил та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач Aisin. Цей силовий агрегат дозволяє розігнати авто з 0 до 100 км на годину за 7,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 220 км/год.

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В українських автосалонах будуть представлені дві комплектації – Allure Pack та GT.

Allure Pack має системи ABS і ESP, пакет «Drive Assist», світлодіодні фари з адаптивним дальнім світлом, передні та задні датчики паркування та камеру заднього виду з омивачем. У салоні – два 10-дюймових екрани (панель приладів та мультимедіа), двозонний клімат контроль, мультифункціональне кермо з підігрівом, а сам салон оздоблений міцною темною тканиною з шкіряними вставками. Завершує загальний облік автомобіля легкосплавні диски діаметром 18-дюймів Detroit та фірмовий стандартний блакитний колір, що підкреслюється тонуванням заднього скла та задніх дверей.

Ціна Peugeot 408 в комплектації Allure Pack стартує з 1 208 800 грн.

Топова комплектація GT має розширений пакет «Drive Assist+» (система утримання вибраної позиції в смузі руху, камера заднього виду), матричні фари, які здатні вирізати зустрічний транспорт, аби не засліплювати водіїв. У салоні – оздоблення Alcantara з елементами темної шкіри, цифровий екран панелі приладів з 3D ефектом, сидіння з сертифікацією AGR, з електрорегулюванням, підігрівом та 8-зонним масажем.

Ціна Peugeot 408 в комплектації GT починається з відмітки 1 362 300 грн.

Серед додаткового обладнання – аудіосистема FOCAL® Premium Hi-Fi, асистент нічного бачення Night Vision, оздоблення салону преміальною шкірою Nappa темно-синього та чорного кольорів, а також панорамний люк.