Новая Fabia на новой платформе выйдет на рынок уже в 2021 году

Автопроизводитель Skoda пересмотрел планы по выводу на рынок обновленной модели Fabia. Автомобиль будет представлен уже в первой половине следующего года. Новинку построят на платформе MQB A0. Это именно та платформа, которая используется в Audi A1 Sportback, Seat Ibiza и Volkswagen Polo.

Читайте также: Стало известно, когда Skoda обновит Fabia

Эта платформа гарантирует, что чешский автомобиль не будет бедным родственником в семействе Volkswagen Group. Внешний стиль автомобиля позаимствует элементы дизайна Skoda Kamiq, Scala и Octavia.

Что касается интерьера, по информации инсайдеров, он подвергнется серьезному обновлению, учитывая, что дизайн и технологии приборной панели нынешней Fabia уже не соответствуют стандартам Volkswagen Group.

Таким образом, будут представлены обновленная компоновка с большими и четкими дисплеями, а также новейшая информационно-развлекательная система Skoda. Несмотря на амбициозные планы группы по электрификации автомобилей, Fabia изначально будет предлагаться только с бензиновыми двигателями. В линейку двигателей войдут трехцилиндровые и четырехцилиндровые моторы. Модель можно будет приобрести как на механике, так и с роботизированной трансмиссией.