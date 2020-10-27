Нова Fabia на новій платформі вийде на ринок вже у 2021 році

Автовиробник Skoda переглянув пани з виведення на ринок оновленої моделі Fabia. Автомобіль буде представлений вже в першій половині наступного року. Новинку побудують на платформі MQB A0. Це саме та платформа, що використовується в Audi A1 Sportback, Seat Ibiza і Volkswagen Polo.

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Ця платформа гарантує, що чеський автомобіль не буде бідним родичем у сімействі Volkswagen Group. Зовнішній стиль автомобіля запозичить елементи дизайну Skoda Kamiq, Scala і Octavia.

Що стосується інтер’єру, за інформацією інсайдерів, він піддасться серйозному оновленню, враховуючи, що дизайн і технології приладової панелі нинішньої Fabia вже не відповідають стандартам Volkswagen Group.

Таким чином, будуть представлені оновлена компоновка з більшими і чіткими дисплеями, а також новітня інформаційно-розважальна система Skoda. Незважаючи на амбітні плани Групи щодо електрифікації автомобілів, Fabia спочатку буде пропонуватися тільки з бензиновими двигунами. У лінійку двигунів увійдуть трьохциліндрові та чотирициліндрові мотори. Модель можна буде придбати як на механіці, так і з роботизованою трансмісією.