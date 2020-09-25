Про це розповів новий очільник чеської компанії.

Новий керівник Skoda Auto Томас Шефер розповів про стратегію брендув майбутньому. Зокрема, за його словами, в цілому компанія буде дотримуватися "Стратегії 2025 року" свого попередника, однак будуть і власні ідеї, які мають вивести бренд "на новий рівень". План полягає в тому, щоб розширити базу клієнтів, запропонувавши моделі в початкових сегментах різних класів.

Шефер згадав про Fabia, оголосивши, що модель наступного покоління з’явиться на ринку в 2021 році. Він не вдавався в жодні подробиці, сказавши лише, що це буде „чудовий автомобіль” і що його очікування високі.

Також у тему: Skoda Enyaq представлений офіційно

Очікується, що субкомпактний хетчбек перейде на платформу MQB A0, яка послужила основою для його сестринських моделей, VW Polo, SEAT Ibiza та Audi A1.

Очікуйте лише трициліндрових бензинових двигунів, оскільки Fabia навряд чи отримає 2,0 TSI Polo GTI. Дизельний двигун у наш час у європейському сегменті B вже не має особливого сенсу, адже бензинові агрегати зараз ефективніші, ніж будь-коли.

Нагадаємо про тест-драйв актуальної Skoda Fabia.