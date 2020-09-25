Об этом рассказал новый глава чешской компании.

Новый руководитель Skoda Auto Томас Шефер рассказал о стратегии бренда в будущем. В частности, по его словам, в целом компания будет придерживаться "Стратегии 2025 года" своего предшественника, однако будут и собственные идеи, которые должны вывести бренд "на новый уровень". План состоит в том, чтобы расширить базу клиентов, предложив модели в начальных сегментах разных классов.

Шефер вспомнил о Fabia, объявив, что модель следующего поколения появится на рынке в 2021 году. Он не прибегал ни к каким подробностям, сказав лишь, что это будет "замечательный автомобиль" и его ожидания высоки.

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Ожидается, что субкомпактный хэтчбек перейдет на платформу MQB A0, которая послужила основой для его сестринских моделей, VW Polo, SEAT Ibiza и Audi A1.

Ожидайте только трехцилиндровые бензиновые двигатели, поскольку Fabia вряд ли получит 2,0 TSI Polo GTI. Дизельный двигатель в наше время в европейском сегменте B уже не имеет особого смысла, ведь бензиновые агрегаты сейчас эффективнее, чем когда-либо.

Напомним о тест-драйве актуальной Skoda Fabia.