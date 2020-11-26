Суперкар Lamborgini, разбившийся во время съемок фильма, владелец купил за 220 тысяч долларов в США. На ремонт нужно потратить около 60 тысяч долларов.

Суперкар Lamborgini Huracan, который разбили в селе Лютеж недалеко от Киева во время съемки фильма, владелец купил в Соединенных Штатах.

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Владелец машины пожелал остаться неизвестным. Впрочем, ТСН удалось узнать, что Lamborgini восемь месяцев назад он приобрел в Америке за 220 тысяч долларов. Теперь на ремонт нужно потратить около 60 тысяч долларов.

“Автомобиль застрахован согласно законодательству Украины. Необходимо определить причину. Кто виноват, будет разбираться суд. Полиция сейчас поместила автомобиль на штрафплощадку – доступ там закрыт”, – рассказал адвокат Артур Киян.

Напомним, что машину, стоимостью в шесть миллионов гривен, разбили в селе Лютеж недалеко от Киева. Единственный в Украине экземпляр "Lamborghini Huracan" арендовали для съемок фильма. По сценарию, машина должна была просто быстро ехать по дороге, ДТП в нем было не предусмотрено. Впрочем, инструктор компании, которая сдает в аренду элитные авто, разогнался до 200 километров в час, не справился с управлением и врезался в дерево.