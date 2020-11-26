Суперкар Lamborgini, який розбився під час знімання фільму, власник купив за 220 тисяч доларів у США. На ремонт потрібно витратити близько 60 тисяч доларів.

Суперкар Lamborgini Huracan, який розбили у селі Лютіж неподалік Києва під час знімання фільму, власник купив у Сполучених Штатах.

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Власник машини забажав залишитись невідомим. Утім, ТСН вдалось дізнатись, що Lamborgini вісім місяців тому він придбав в Америці 220 тисяч доларів. Тепер на ремонт потрібно витратити близько 60 тисяч доларів.

"Автомобіль застрахований згідно із законодавством України. Необхідно визначити причину. Хто винен, буде розбиратися суд. Поліція зараз помістила автомобіль на штрафмайданчик – доступ там закритий", розповів адвокат Артур Кіян.

Нагадаємо, шо машину, вартістю у шість мільйонів гривень, розтовкли у селі Лютіж неподалік Києва. Єдиний в Україні екземпляр "Lamborghini Huracan" орендували для зйомок фільму. За сценарієм, машина мала просто швидко їхати по дорозі, ДТП у ньому було не передбачено. Втім, інструктор компанії, яка здає в оренду елітні авто, розігнався до 200 кілометрів на годину, не впорався з керуванням і врізався у дерево.