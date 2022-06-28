Проанализировав результаты продаж на рынках 106 стран, составляющих 99,32% мирового рынка по объему, аналитик Фелипе Муньос составил список 110 самых популярных новых автомобилей, проданных в 2021 году.

Возглавляет список Toyota RAV4 с 1,13 миллионами продаж, а за ней очень близко следуют Toyota Corolla (1,104 миллиона) и Honda CR-V (903 000). Интересно, что Toyota RAV4 стал первым кроссовером, достигшим первенства – до этого на вершине были хэтчбеки или седаны.

Также интересно продажи новых авто в мае увеличились вдвое

Tesla Model 3 – первый электромобиль, попавший в ТОП-10 и его результаты продолжают расти. До конца этого года он должен войти в пятерку лучших.

Хотя самым популярным в мире стал внедорожник, в ТОП-5 вошли сразу три седана, а в ТОП-10 их пять. Toyota Corolla, Nissan Sentra (на некоторых рынках известен под названием Sylphy) и Toyota Camry – все эти седаны имели значительные объемы продаж в 2021 году.

После Tesla Model 3 вторым по популярности электромобилем стал китайский Wuling Mini EV, занявший 20 место с 391 000 продаж.

На первом месте в Северной Америке предсказуемо стал пикап Ford F-150, занявший седьмое место с объемом 562 000 единиц.