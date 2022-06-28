Проаналізувавши результати продажів на ринках 106 країн, що становлять 99,32% світового ринку за обсягом, аналітик Феліпе Муньос склав список 110 найпопулярніших нових автомобілів, які були продані в 2021 році.

Очолює список Toyota RAV4 з 1,13 мільйонами продажів, а за нею дуже близько йдуть Toyota Corolla (1,104 мільйона) і Honda CR-V (903 000). Цікаво, що Toyota RAV4 став першим кросовером, який досяг першості – до цього на вершині були хетчбеки чи седани.

Також цікаво продажі нових авто у травні збільшились вдвічі

Tesla Model 3 – перший електромобіль, який потрапив в ТОП-10 і його результати продовжують зростати. До кінця цього року він повинен увійти в п’ятірку найкращих.

Хоча найпопулярнішим у світі став позашляховик, в ТОП-5 увійшли відразу три седани, а в ТОП-10 їх п’ять. Toyota Corolla, Nissan Sentra (на деяких ринках відомий під назвою Sylphy) і Toyota Camry – усі ці седани мали значні обсяги продажів в 2021 році.

Після Tesla Model 3 другим за популярністю електромобілем став китайський Wuling Mini EV, який посів 20 місце з 391 000 продажів.

На першому місці в Північній Америці передбачувано став пікап Ford F-150, який зайняв сьоме місце з об’ємом 562 000 одиниць.

Популярні в Європі хетчбеки мають досить низькі рейтинги на світовому ринку: бестселер Старого Світу Volkswagen Polo зайняв 30-е місце в загальному обсязі з обсягом 326 000 одиниць. За ним йдуть Suzuki Swift (34-е) та європейські специфікації Toyota Yaris (35 місце).