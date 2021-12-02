Лидер не поменялся, а вот следующие позиции существенно "перемешались".

Из-за недостатка полупроводников на мировом рынке рейтинги продаж демонстрируют не столько популярность моделей, сколько их наличие у дилеров. Яркий пример – украинский рынок.

В ноябре дилеры Kia продали рекордное количество модели Sportage. Перед заменой поколений их завезли в Украину в достаточном количестве. И хоть выбор двигателей отсутствует, да и комплектации не очень отличаются, наличие авто у дилеров и отсутствие их у конкурентов сыграло свою роль. За ноябрь было продано 1 146 "Спортейджей", сообщает Институт исследований авторынка. Это обусловило огромный отрыв лидера от других моделей конкурентов.

Кстати Каким будет новое поколение Kia Sportage

Из-за очереди на Toyota RAV4 это авто опустилось на третье место, пропустив перед собой Renault Duster.

Сразу на 8 ступенек вверх поднялся Nissan X-Trail и занял сразу четвертое место топ-10. Эта модель тоже доживает последние месяцы на конвейере перед заменой новым поколением, поэтому их в Украину завезли достаточное количество.

Добавив 15 пунктов в рейтинге, на 7 место "залетело" Peugeot 301. А это уже результат корпоративной продажи большой партии машин одному заказчику. Renault Sandero опустился на 4 позиции, а Suzuki SX-4 – на три. Покинули топ-10 Renault Logan и Toyota Camry. Причина – в нехватке этих моделей у дилеров.