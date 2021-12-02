Лідер не змінився, а от наступні позиції суттєво "перемішалися".

Через нестачу напівпровідників на світовому ринку рейтинги продажів демонструють не стільки популярність моделей, скільки їх наявність у дилерів. Яскравий приклад – український ринок.

У листопаді дилери Kia продали рекордну кількість моделі Sportage. Перед заміною поколінь їх завезли в Україну у достатній кількості. І хоч вибір двигунів відсутній, та й комплектації не дуже відрізняються, наявність авто у дилерів та їх відсутність у конкурентів зіграло свою роль. За листопад було продано 1146 "Спортейджів", повідомляє Інститут досліджень авторинку. Це зумовило величезний відрив лідера від інших моделей конкурентів.

До речі яким буде нове покоління Kia Sportage

Через чергу на Toyota RAV4 це авто опустилось на третє місце, пропустивши перед собою Renault Duster.

Одразу на 8 сходинок догори піднявся Nissan X-Trail та посів одразу четверте місце топ-10. Ця модель теж доживає останні місяці на конвейєрі перед заміною на нове поколіня, тому їх в Україну завезли достатню кількість.

Додавши 15 пунктів у рейтингу на 7 місце "залетіло" Peugeot 301. А це вже результат корпоративних продаж великої партії машин одному замовнику. Renault Sandero опустився на 4 позиції, а Suzuki SX-4 — на три. Покинули топ-10 Renault Logan та Toyota Camry. Причина – у нестачі цих моделей у дилерів.