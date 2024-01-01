Стало известно когда будет закончен ремонт Большой Кольцевой дороги в столице

Протяженность ремонтируемого участка более 1,5 км. Работы здесь начали в сентябре 2023 года. Движение по большому обновленному участку обещают открыть в конце лета.

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"Движение по большому обновленному участку откроем в конце лета. Благоустройство на объекте завершат в сентябре", – рассказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что обновление дорог проводится там, где это необходимо. И много внимания столичная власть уделяет ремонту крупных магистралей, которыми идет много грузового транспорта и от качества которых зависит трафик в столице.

"Большая Кольцевая – одна из важных артерий. Часть ее участков находилась не на балансе столицы – и их долго не ремонтировали. Получив их на баланс, город начал постепенно обновлять эту магистраль", – отметил Кличко.