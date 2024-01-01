Стало відомо коли буде закінчено ремонт Великої Кільцевої дороги у столці

Протяжність ремонтованої ділянки понад 1,5 км. Роботи тут розпочали у вересні 2023 року. Рух великою оновленою ділянкою обіцяють відкрити наприкінці літа.

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«Рух великою оновленою ділянкою відкриємо наприкінці літа. Благоустрій на об’єкті завершать у вересні», – розповів Віталій Кличко.

Він нагадав, що оновлення доріг проводиться там, де це необхідно. І багато уваги столична влада приділяє ремонту великих магістралей, якими йде багато вантажного транспорту та від якості яких залежить трафік у столиці.

«Велика Кільцева – одна з важливих артерій. Частина її ділянок перебувала не на балансі столиці – і їх довго не ремонтували. Отримавши їх на баланс, місто розпочало поступово оновлювати цю магістраль», – зазначив Кличко.