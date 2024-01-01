Стало известно, когда появится электрический Ferrari

После нескольких лет производства автомобилей с гибридной технологией, Ferrari наконец-то готова выпустить на улицы свой первый полностью электрический автомобиль. Об этом рассказал генеральный директор Бенедетто Винья. Он сказал, что еще нужно сделать несколько шагов, прежде чем Ferrari наконец начнет продавать свой первый автомобиль без двигателя внутреннего сгорания, пишет Road&Truck.

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Ferrari продемонстрирует "технологическое сердце" своего будущего электромобиля 9 октября, что на дне рынков капитала Ferrari. После этого, следующей весной, состоится мировая премьера полностью электрической модели. Если все пойдет по плану, продажи первого электромобиля Ferrari начнутся к октябрю 2026 года, объяснил Винья.

Детали об электрическом Ferrari почти отсутствуют, но финансовые показатели Ferrari, похоже, благоприятны для экспериментов. Анализ прибыли компании за первый квартал показывает 15% роста основной прибыли и 13% роста дохода по сравнению с прошлым годом благодаря увеличению поставок в Европу и американских клиентов.

"Мы продолжаем обогащать наш ассортимент продукции – в соответствии с нашими планами – шестью новыми моделями этого года, среди которых недавно запущены 296 Speciale, 296 Speciale A и долгожданная Ferrari elettrica благодаря ункальной и инновационной презентации".

Несколько странно, но Ferrari придерживается своих текущих финансовых прогнозов на 2025 год, несмотря на неопределенность относительно тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Но финансовые аналитики говорят, что этот прогноз, возможно, является уникально точным для Ferrari.