Стало відомо, коли з'явиться електричний Ferrari

Після кількох років виробництва автомобілів з гібридною технологією, Ferrari нарешті готова випустити на вулиці свій перший повністю електричний автомобіль. Про це розповів генеральний директор Бенедетто Вінья. Він сказав, що ще потрібно зробити кілька кроків, перш ніж Ferrari нарешті почне продавати свій перший автомобіль без двигуна внутрішнього згоряння, пише Road&Truck.

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Ferrari продемонструє «технологічне серце» свого майбутнього електромобіля 9 жовтня, що на дні ​​ринків капіталу Ferrari. Після цього, наступної весни, відбудеться світова прем'єра повністю електричної моделі. Якщо все піде за планом, продажі першого електромобіля Ferrari розпочнуться до жовтня 2026 року, пояснив Вінья.

Деталі про електричний Ferrari майже відсутні, але фінансові показники Ferrari, схоже, сприятливі для експериментів. Аналіз прибутку компанії за перший квартал показує 15% зростання основного прибутку та 13% зростання доходу порівняно з минулим роком завдяки збільшенню поставок до Європи та американських клієнтів.

«Ми продовжуємо збагачувати наш асортимент продукції – відповідно до наших планів – шістьма новими моделями цього року, серед яких нещодавно запущені 296 Speciale, 296 Speciale A та довгоочікувана Ferrari elettrica завдяки ункальній та інноваційній презентації».

Дещо дивно, але Ferrari дотримується своїх поточних фінансових прогнозів на 2025 рік, незважаючи на невизначеність щодо тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Але фінансові аналітики кажуть, що цей прогноз, можливо, є унікально точним для Ferrari.