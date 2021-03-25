По словам генерального директора Skoda Томаса Шеффера, презентация нового поколения Fabia состоится совсем скоро.

Во время пресс-конференции, которая была посвящена подведению итогов работы компании в 2020 году, Томас Шеффер сообщил о сроках появления новой Fabia на рынке.

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“Мировая премьера нового поколения Fabia планируется в мае. Я уже с нетерпением жду этого. Новое поколение вновь выполняет наше обещание предложить наилучшее соотношение цены и качества в сегменте начального уровня. Кроме того, мы еще раз выведем на рынок вариант Combi”, – сказал Шеффер.

Ранее сообщалось что для новой Skoda Fabia будет доступен выбор из пяти силовых агрегатов. Базовая установка – два трехцилиндровых атмосферных двигателя 1.0 MPI. Они обеспечивают мощность 65 или 80 л.с. и работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Также планируется два наддувных трехцилиндровых двигателя TSI, один мощностью 95 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач, а другой (110 л.с.) либо с шестиступенчатой механической, либо с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG.

Топовым силовым агрегатом будет двигатель 1,5 TSI, выдающий 150 л.с. мощности. Он будет поставляться с семипозиционной трансмиссией DSG в стандартной комплектации.