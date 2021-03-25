За словами генерального директора Skoda Томаса Шеффера, презентація нового покоління Fabia відбудеться найближчим часом.

Під час прес-конференції, яка була присвячена підведенню підсумків роботи компанії у 2020 році, Томас Шеффер повідомив про строки появи нової Fabia на ринку.

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“Світова прем’єра нового покоління Fabia планується у травні. Я вже з нетерпінням чекаю цього. Нове покоління знову виконує нашу обіцянку запропонувати найкраще співвідношення ціни та якості в сегменті початкового рівня. Крім того, ми ще раз виведемо на ринок варіант Combi”, – сказав Шефер.

Раніше повідомлялось, що для нової Skoda Fabia буде доступний вибір з п'яти силових агрегатів. Базова установка – два трициліндрових атмосферних двигуна 1.0 MPI. Вони забезпечують потужність 65 або 80 к.с. і працюють в парі з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Також планується два наддувних трициліндрових двигуна TSI, один потужністю 95 к.с із п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, а інший (110 к.с.) або з шестиступінчастою механічною, або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Топовим силовим агрегатом буде двигун 1,5 TSI, що видає 150 к.с. потужності. Вінбуде поставлятися із семипозиційною трансмісією DSG в стандартній комплектації.