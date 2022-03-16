Блокпостов, которые значительно затрудняют движение автотранспорта, стало меньше.

Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи, – глава МВД Денис Монастырский.

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По всей стране уже забрали очень много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение и отнимают время и горючее у граждан и волонтеров.

В дальнейшем оптимальное количество блокпостов на основных дорогах и городах видят в количестве до 800.

“Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции – совместно с ТРО, из НГУ, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах”, – заявил министр.