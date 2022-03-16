Блокпостів, які значно ускладнюють рух автотранспорту, стало менше.
Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі, - очільник МВС Денис Монастирський.
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По всій країні вже забрали дуже чимало непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають час та пальне у громадян та волонтерів.
У подальшому оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах вбачають у кількості до 800.
“Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Нацполіції - спільно з ТРО, з НГУ, але саме поліцейські будуть головними і формуватимуть роботу на цих блокпостах”, - заявив міністр.