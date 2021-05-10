В апреле украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа.

Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца, сообщает “Укравтопром”. Напомним, что годом ранее сервисные центры МВД в условиях карантина не регистрировали подержанные автомобили.

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В результате доля подержанных автомобилей составила 79,5% от всех легковых автомобилей, которые за месяц впервые зарегистрировались в Украине.

Самым популярным подержанным автомобилем апреля стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2370 автомобилей с пробегом этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf, в апреле на украинские номера перешли 2015 “гольфов”. На третьем месте Volkswagen Passat – 1986 растаможенных и зарегистрированных автомобилей. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 1845 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1508 ед.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тыс. аодержанных машин, завезенных из других стран, в 4 раза больше чем новых легковых автомобилей за тот же период.