У квітні українці зареєстрували 38,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду на 11% перевищила показник попереднього місяця, повідомляє Укравтопром. Нагадаємо, що роком раніше сервісні центри МВС в умовах карантину не реєстрували вживані авто.

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В результаті частка вживаних авто склала 79,5% від усіх легкових автомобілів, що за місяць вперше зареєструвалися в Україні.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем квітня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2370 авто з пробігом цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf, у квітні на українські номери перейшли 2015 Гольфів. На третьому місці Volkswagen Passat – 1986 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 1845 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1508 од.

Всього з початку 2021 року українські номери отримали майже 126,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у 4 рази більше ніж нових легкових авто за той самий період.