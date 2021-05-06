Імпортер Skoda офіційно повідомив про призупинення продажів всіх моделей чеської марки в країні. Сервісне обслуговування автомобілів Skoda, включаючи гарантійні зобов'язання, триває в повному обсязі

У середу, 5 травня, в Республіці Білорусь почала діяти заборона на продаж усіх моделей марки Skoda, в тому числі тих, які виробляють в Росії. Причиною такого рішення стала відмова чеської компанії спонсорувати чемпіонат світу з хокею, якби він пройшов в Білорусії.

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Указ президента Республіки Білорусь передбачає введення заборони на ввезення і продаж товарів ряду марок на підставі того, що вони виробляється в країні, яка застосувала санкції щодо Білорусі. У числі заборонених брендів, крім Skoda, виявилися Liqui Moly (масла та мастильні матеріали), Nivea (засоби по догляду за шкірою) і інші.

Щодо автомобілів Skoda Митний комітет дав роз’яснення: з 5 травня не буде здійснюватися митне оформлення і випуск у вільний обіг (або випуск для внутрішнього споживання) заборонених транспортних засобів при їх ввезенні в Республіку Білорусь через митний кордон ЄАЕС. Пізніше з’ясувалося, що заборона поширюється і на автомобілі Skoda російського складання, а також на вживані машини чеської марки.

На сайті імпортера повідомляється, що ввезення і реалізація автомобілів Skoda припинені на території всієї країни “до з’ясування області дії і механізму застосування заборони”. З кожним клієнтом, які вже уклали договір на покупку автомобіля, представники Skoda зв’яжуться індивідуально.

Крім того, імпортер Skoda направив в державні відомства Білорусії листи з проханням роз’яснити, чи потрапляють під заборону автомобілі, вироблені російським заводом Volkswagen Group Rus, проте так і не отримав відповідь.

Згідно з даними Білоруської автомобільної асоціації, в 2020 році в країні було продано 52 678 нових машин, в тому числі 3 682 автомобіля Skoda. За обсягами продажів чеська марка зайняла шосте місце, поступившись тільки Lada (10 342 шт.), Geely (9200 шт.), Renault (6892 шт.), Volkswagen (5538 шт.) Та Kia (3 742 шт.).